Конкурс профессионального мастерства "Минский мастер - 2007" подводит итоги

В этом году лауреатами конкурса "Минский мастер - 2007" стал 31 человек. По традиции лучших в своем деле определяют в течение года, а накануне Дня города проходят чествования победителей.

Азарт для Елены Прадун - это, прежде всего, возможность показать себя с профессиональной стороны. В мае нынешнего года она стала победительницей конкурса "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Педагог дошкольного учреждения". Потому поучаствовать в конкурсе "Минский мастер - 2007" для Елены Николаевны было просто интересно. А ее педагогические опыты могут пригодиться коллегам из других детсадов.

Первая педагогическая категория, несколько лет преподавания в УПК и работа воспитателем - такова карьерная лестница Елены Прадун. Очередная ступенька - заместитель заведующей детским садом. В этой должности она всего полтора месяца. Сейчас Елена Николаевна только вникает в тонкости новой работы. Руководство замечает - получается неплохо.

Конкурс "Минский мастер" проводится с 2004 года. По традиции лучших в своем деле определяют весь год, а имена победителей объявляют накануне Дня города. Дипломы и подарки, а так же слова благодарности Елена Прадун и еще 30 счастливчиков получат 7 сентября. Как говорится, по труду и честь.