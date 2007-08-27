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Конкурс профессионального мастерства "Минский мастер - 2007" подводит итоги

27 августа 2007 17:12
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В этом году лауреатами конкурса "Минский мастер - 2007" стал 31 человек. По традиции лучших в своем деле определяют в течение года, а накануне Дня города проходят чествования победителей.

Азарт для Елены Прадун - это, прежде всего, возможность показать себя с профессиональной стороны. В мае нынешнего года она стала победительницей конкурса "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Педагог дошкольного учреждения". Потому поучаствовать в конкурсе "Минский мастер - 2007" для Елены Николаевны было просто интересно. А ее педагогические опыты могут пригодиться коллегам из других детсадов. 

Первая педагогическая категория, несколько лет преподавания в УПК и работа  воспитателем - такова карьерная лестница Елены Прадун. Очередная ступенька -  заместитель заведующей детским садом.  В этой  должности она  всего полтора месяца.  Сейчас Елена Николаевна только вникает в тонкости новой работы. Руководство замечает - получается неплохо.

Конкурс "Минский мастер" проводится с 2004 года. По традиции лучших в своем деле определяют весь год, а имена победителей объявляют накануне Дня города.  Дипломы и подарки, а так же слова благодарности  Елена Прадун и еще 30 счастливчиков получат 7 сентября.  Как говорится, по труду и честь.

 

# общество

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