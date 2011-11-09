Конкурс по разработке нового имиджа Беларуси пройдет в конце ноября

Анатолий Акантинов, организатор форума:
Имидж, как пазл: состоит из имиджа городов, имиджа отраслей, имиджа событий, имиджа отдельных граждан. На форуме мы попытаемся найти эту уникальность.
Шевелевич Александр, директор рекламного агентства:
Имидж Беларуси как страны – очень большая задача. Есть конкретная задача – в маленьких городках, районах, сделать что-то такое, что привлекало бы внимание.
Организаторы также намерены предложить идеи по раскрутке известных за рубежом национальных названий и логотипов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.