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Конкурс по разработке нового имиджа Беларуси пройдет в конце ноября

09 ноября 2011 06:44
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Новости Беларуси, Минск. Свои идеи уже предложили более 10 человек. Среди них — восстановление загрязненных после чернобыльской катастрофы территорий и развитие гостиничного бизнеса в небольших городах.

Анатолий Акантинов, организатор форума:
Имидж, как пазл: состоит из имиджа городов, имиджа отраслей, имиджа событий, имиджа отдельных граждан. На форуме мы попытаемся найти эту уникальность. 

Шевелевич Александр, директор рекламного агентства:
Имидж Беларуси как страны – очень большая задача. Есть конкретная задача – в маленьких городках, районах, сделать что-то такое, что привлекало бы внимание.

Организаторы также намерены предложить идеи по раскрутке известных за рубежом национальных названий и логотипов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Белоруссия

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