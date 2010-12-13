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Конкурс на лучшую многодетную семью в Минске. Какая семья может поучаствовать?

13 декабря 2010 13:18
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На вопросы ведущей отвечает заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Наталья Проскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: 
Конкурс на лучшую многодетную семью проводится в Минске с 2000 г. На сегодня резонанс от этого конкурса и эстетический уровень настолько высоки, что было принято решение придать ему официальный статус. Участвовать в этом конкурсе может любая минская семья. Ну а призы мы обеспечим.

Наталья Проскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, рассказала о наиболее актуальных вопросах, связанных с соцподдержкой многодетных семей, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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