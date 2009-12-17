Конкурс Дедов морозов и Снегурочек впервые прошел в Минске

Посоревноваться на «Елкуфэст» съехались 22 пары из всех регионов страны. Это работники учреждений образования и внешкольного воспитания.Конкурс главных новогодних героев устроили в лучших традициях праздника с играми, песнями и танцами. Жюри оценивало как мастерство, так и оригинальность номеров. К примеру, одна из пар вместо оленьей упряжки, на сцену выехала на скутере. Жюри выбрало лучших Деда Мороза и Снегурочку, и новогоднюю игру. Нашел своего победителя и Приз зрительских симпатий.