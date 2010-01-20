Конкуренты норвежской авиакомпании бронировали билеты на имя Дональда Дака

Генеральный директор датской авиакомпании Cimber Sterling Яков Кронсгаард извинился перед главой авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle за хулиганские выходки сотрудников своей компании, которые забронировали сотни дешевых билетов на рейсы норвежского конкурента под вымышленными и фальшивыми именами.

Они использовали имена гендиректора и финансового директора норвежской компании, а также имя героя диснеевского мультфильма Дональда Дака. Представитель Norwegian Air Shuttle заявила, что это было проделано, чтобы не позволить реальным клиентам купить билеты компании-конкурента. Билеты на рейс Копенгаген — аэропорт Каруп отличаются дешевизной — по одной датской кроне (Br545 руб.) за каждый.

По данным представителя пострадавшей стороны, один человек смог забронировать под вымышленными именами 458 билетов. Другой шутник заказал сотню билетов. Общее число таких броней превысило 650 штук. После того как масса билетов оказалась невостребованной, авиакомпания аннулировала их и продала реальным клиентам, сообщает NEWSru.com.