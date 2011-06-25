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Конгрессмены США запретили Бараку Обаме продолжать военную операцию в Ливии

25 июня 2011 13:22
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Палата представителей проголосовала против резолюции о продлении ливийской кампании.

Отметим, что против нее выступили почти три четверти парламентариев. В их числе не только республиканцы, но соратники президента по Демократической партии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, это голосование имеет символический характер и не означает, что Соединенные Штаты прекратят военные действия в Ливии. Дело в том, что, по мнению Белого дома, использование ракет и беспилотников без наземной операции не считается полноценной войной. А значит, разрешение Конгресса президенту формально не требуется. К тому же, ранее парламент сохранил финансирование ливийской операции еще на год.

Война в Ливии. Панарабская революция

# общество

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