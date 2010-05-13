Конгресс США: дефекты оборудования стали причиной нефтяной аварии в Мексиканском заливе

Устройство, которое должно было не допустить вытекание нефти из скважины в Мексиканском заливе, имело дефекты, считают эксперты американского конгресса.

Изучив массу документов, они пришли к выводу, что устройство, которое называется «противовыбросовым превентором» и которое представляет собой набор огромных клапанов, дало течь, и у него был дефективный источник энергопитания.

В то же время представители нефтяной индустрии говорят, что делать выводы о причинах происшествия пока рано.

Взрыв на скважине, которую эксплуатировала британская компания BP, произошел 20 апреля. Он унес 11 жизней и разрушил платформу Deepwater Horizon. После этого из скважины в море постоянно вытекает нефть.

На сегодня в воду попало по меньшей мере 15 млн л топлива, и американские власти предпринимают все возможные меры к защите береговой экосистемы.

До сих пор эти усилия не привели к желаемому результату, однако специалисты надеются, что этого удастся добиться к концу недели, когда на скважину будет опущен стальной купол.

По словам Барта Ступака, возглавляющего в Палате представителей конгресса США подкомитет по наблюдению и расследованиям, его эксперты выявили серьезные неполадки в противовыбросовом превенторе, который должен был не допустить резкого увеличения давления нефти и газа, вырывающихся из скважины.

«Безопасность всей работы зависела от предотвращения утечки и от, видимо, дефективного превентора», — заявил Ступак на слушаниях в конгрессе.

Он добавил: из доклада 2001 года компании Transocean, которая эксплуатировала платформу по контракту с BP, можно сделать вывод, что в устройстве могло быть до 260 неполадок. «Как может устройство с 260 неполадками считаться безопасным?» — недоумевает Ступак.

На слушаниях было заявлено также, что превентор был модифицирован, и что в результате им стало сложнее управлять после инцидента. В частности, его система дублирования на случай чрезвычайной ситуации могла не сработать, поскольку взрыв, разрушивший платформу, вывел из строя системы связи, и рабочие не могли посылать устройству команды.