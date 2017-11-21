Конгресс физиков Беларуси откроется в Минске 21 ноября

Новости Беларуси. Всемирно известных исследователей ждут в Беларуси. ХV Международная конференция по квантовой оптике и квантовой информатике откроется 21 ноября в Минске. Она будет проходить в рамках VІ Конгресса физиков Беларуси и будет приурочена к Году науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конференции примут участие ведущие ученые из Беларуси и дальнего зарубежья. Свои разработки и достижения покажут представители более 10 стран мира. Участники научного форума рассмотрят последние достижения в различных сферах: квантовой оптике, физике и информатике. А также обсудят новые фундаментальные знания, результаты последних исследований и поговорят о проблемах экологии, медицины и энергосбережения.