Конгресс белорусско-итальянских благотворительных ассоциаций в Минске

Дипломаты двух стран сегодня подвели итог 20-летнего взаимодействия и наметили перспективы.

Так, число проектов в области образования и здравоохранения может возрасти вдвое.

Татьяна Ковалёва, заместитель министра образования Республики Беларусь: «Ряд руководителей итальянских ассоциаций предлагают идею международных лингвистических лагерей. Тот же воспитанник школы-интерната, который несколько раз ездил в Италию, приобрёл знание итальянского языка, сможет его усовершенствовать на уровне разговорного и даже письменного языка, и сможет использовать его в своём бизнесе. Это было бы замечательно».

Джулио Приджони, посол Италии в Республике Беларусь: «Наша конкретная цель – увеличить в два раза количество соглашений между учреждениями образования и здравоохранения двух стран, а также увеличить количество инвестиций в Беларусь, и количество совместных предприятий. И таким образом, мы подкрепим гуманитарное сотрудничество – экономическим».

Кроме того, появится проект школы-фабрики. Воспитанники белорусского Сенненского интерната уже сейчас осваивают профессии швеи, механизатора и столяра без отрыва от учебы. И такое новшество может появиться ещё в нескольких учреждениях образования. Завершением белорусско-итальянской встречи станет торгово-экономический форум, где стороны будут говорить об инвестициях и конкретных проектах.