Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения

Иногда, услышав страшный диагноз, человек уже ставит на себе крест, даже принимая препараты. Ученые говорят, проблема заключается в нашем мозге. Если он отказывается верить в успех лечения, происходит конфликт жизни и смерти. И неизвестно, кто одержит победу. О таких случаях, когда сами пациенты загоняли себя буквально в яму, врачам известно достаточно. Поэтому хорошее настроение больного и его вера в лучшее – играют важную роль.

Анна Снегирева, испытала на себе эффект плацебо:

Я познакомилась с парнем, он лечился в Тибете от 4-й степени рака. Все прошло, и я задала ему вопрос: «Как тебя лечили? Куда ехать вообще? Что мне делать? Потому что я не могу, я постоянно просыпаюсь с этими болями, мне плохо». Он сказал: «Меня не лечили никакими травами, мне просто меняли сознание». И я поняла, что главная причина болезни все-таки кроется в голове и нужно начать лечение с головы, как и говорил доктор.