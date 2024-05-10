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Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения

10 мая 2024 20:17
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Иногда, услышав страшный диагноз, человек уже ставит на себе крест, даже принимая препараты. Ученые говорят, проблема заключается в нашем мозге. Если он отказывается верить в успех лечения, происходит конфликт жизни и смерти. И неизвестно, кто одержит победу. О таких случаях, когда сами пациенты загоняли себя буквально в яму, врачам известно достаточно. Поэтому хорошее настроение больного и его вера в лучшее – играют важную роль.

Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения-1

Анна Снегирева, испытала на себе эффект плацебо:
Я познакомилась с парнем, он лечился в Тибете от 4-й степени рака. Все прошло, и я задала ему вопрос: «Как тебя лечили? Куда ехать вообще? Что мне делать? Потому что я не могу, я постоянно просыпаюсь с этими болями, мне плохо». Он сказал: «Меня не лечили никакими травами, мне просто меняли сознание». И я поняла, что главная причина болезни все-таки кроется в голове и нужно начать лечение с головы, как и говорил доктор.

Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения-4

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Спонтанные выздоровления, даже при самых тяжелых онкологических заболеваниях. Говорят человеку, что паллиативная медицина либо просто уход за вами. А потом, через некоторое время, приходит человек и удивляет врачей. Конечно, такая история дает надежду огромному количеству людей. С другой стороны, очень хочется корректно сказать, таких чудесных историй всегда очень мало. К чудесам нужно относиться, как к чудесам.

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# Здоровье # общество

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