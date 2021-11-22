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«Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть». Что о Меркель говорит политолог Щёкин?

22 ноября 2021 20:59
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Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Вернемся к разговору, который 22 ноября состоялся у Президента. Он тоже говорит, что беженцы – это люди, которые идут и хотят воссоединиться семьями.  

«Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть». Что о Меркель говорит политолог Щёкин?-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Среди беженцев около 48 %, насколько известно, езиды. А езидов 150 тысяч в Германии, одна из самых больших диаспор. Это очень важный момент. Кстати, символично, что сегодня ровно 16 лет, как фрау Меркель стала канцлером Германии. Вот и результат.  

Кирилл Казаков:  
Уйдет ли она с поста исполняющего обязанности до конца жизни?

Николай Щекин:  
Был звонок, опять-таки, говорят диалог. Ну какой может быть диалог? Диалог может быть только в том случае, когда Германия, в том числе Европа, снимут санкции, извинятся, компенсируют. Вот тогда равноправный диалог. А это не диалог будет. Даже в дальнейшем это будет решение по ситуации. Все контекстуально, никакого диалога в ближайшие может быть даже 10 лет не будет.

С другой стороны, кстати, надо признать, что Меркель все-таки двойственную позицию выбирает. Ведь именно при ней, именно она создала эту Европу в последние 16 лет. Именно она выстроила эту структуру, которая сейчас уничтожает и Восток, и пытается уничтожить нас. Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть. Это тоже надо признать. И до нее кто был. 2015-й год, когда в Средиземном море первый мальчик погиб. Помните, как эта волна развернулась?  

«Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть». Что о Меркель говорит политолог Щёкин?-4

Алена Сырова, СТВ:  
Но она тогда сказала: мы справимся.  

Николай Щекин:  
Вот. А сейчас что произошло? И опять-таки напомню, что в течение шести последних лет через Беларусь в том числе шли мигранты. Никаких проблем не было. Никаких. Шесть лет все было спокойно.  

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Алена Сырова # Ангела Меркель # Фотофакт

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