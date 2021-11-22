«Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть». Что о Меркель говорит политолог Щёкин?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вернемся к разговору, который 22 ноября состоялся у Президента. Он тоже говорит, что беженцы – это люди, которые идут и хотят воссоединиться семьями.

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу « По существу » своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Среди беженцев около 48 %, насколько известно, езиды. А езидов 150 тысяч в Германии, одна из самых больших диаспор. Это очень важный момент. Кстати, символично, что сегодня ровно 16 лет, как фрау Меркель стала канцлером Германии. Вот и результат.

Кирилл Казаков:

Уйдет ли она с поста исполняющего обязанности до конца жизни?

Николай Щекин:

Был звонок, опять-таки, говорят диалог. Ну какой может быть диалог? Диалог может быть только в том случае, когда Германия, в том числе Европа, снимут санкции, извинятся, компенсируют. Вот тогда равноправный диалог. А это не диалог будет. Даже в дальнейшем это будет решение по ситуации. Все контекстуально, никакого диалога в ближайшие может быть даже 10 лет не будет.

С другой стороны, кстати, надо признать, что Меркель все-таки двойственную позицию выбирает. Ведь именно при ней, именно она создала эту Европу в последние 16 лет. Именно она выстроила эту структуру, которая сейчас уничтожает и Восток, и пытается уничтожить нас. Конечно, ей тяжело. Но и вина на ней есть. Это тоже надо признать. И до нее кто был. 2015-й год, когда в Средиземном море первый мальчик погиб. Помните, как эта волна развернулась?