Кондитеры мира покажут свое мастерство

С 19 по 22 сентября в Минске пройдет Первая международная специализированная выставка "Хлебное и кондитерское дело". Будут представлены отечественные и зарубежные современные технологии для хлебопекарных, кондитерских и макаронных производств, новые виды сырья и ингредиентов для хлебопечения и кондитерской промышленности, а также новейшее хлебопекарное оборудование, оборудование для нарезки и упаковки, упаковочные материалы. Кроме того, на выставке будут проводиться дегустации продукции, мастер-классы по новым технологиям производства хлебобулочных и кондитерских изделий.