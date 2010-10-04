Концерты на «Минск-арене» порождают борьбу за место на парковке

Предстоящий концерт Джо Кокера снова превратил соседние с «Минск-ареной» улицы в настоящее поле битвы за место для автомобилей. Площади многоуровнего паркинга не хватает. Ведь белорусам хочется не только зрелища, но и комфорта.

Виктор Алексеенко, начальник отдела охраны и эксплуатации автостоянки многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

Теперь считаем: если приехали 10 тысяч человек — здесь в среднем находится 3-3,5 тысячи автомобилей. Не хватает мест уже на 1,5 тысячи автомобилей.

Виктор Алексеенко, если говорить просто, здесь главный по парковке. И он сам перед каждым концертом видит, как на этом, казалось бы, автоплацдарме остаются считанные свободные сантиметры. Он искренне советует приезжать часа за полтора до концерта, и лучше — на общественном транспорте. Ведь на паркинге возле самой Арены и на стоянках на улице Нарочанской можно разместить лишь 1700 машин.

Валерий Куцко, главный архитектор проекта многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-арена»:

Машиномест хватает. По нормам все у нас выдержано, причем, не только по нашим нормам, но и по европейским.

Прилегающая улица даже днем заставлена автомобилями, при том, что паркинг в рабочее время пустует. И проблема даже не столько в том, что люди не хотят платить 1000 рублей за час благоустроенной стоянки, а в том, что большая часть этих же машин остается и блокирует выезд уже после концертов. Кстати, въехать на паркинг во время мероприятий зрителям можно абсолютно бесплатно. Другой вопрос – как туда въехать.

Двор по соседству с «Минск-ареной» на время концертов тоже превращается в паркинг. Жители столбиков и сами не знают, как застолбить вроде бы законное место для своих авто. Ольга говорит, никогда бы не подумала, что стоянку машины будет предсказывать по звездам. Мирового диапазона.

Автомобили практически заблокировали и соседнюю улицу, и даже ближайшую заправку. Впрочем, даже этих дополнительных просторов зрителям детского «Евровидения» и Чемпионата мира по хоккею в 2014-ом хватит очень вряд ли. Ведь переаншлаг на паркинге случился даже несмотря на то, что билетов на Джо Кокера было продано не 15, а лишь десять тысяч.

Ольга Бакланова, Илья Пучко, телекомпания СТВ