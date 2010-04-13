Прямой эфир

Концерт «Светлое воскресение» прошел в Музыкальном театре

13 апреля 2010 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мероприятие организовано по благословению митрополита минского и Слуцкого Филарета, патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В программе концерта – традиционный православный колокольный звон, выступление Государственного камерного оркестра, мужского вокального ансамбля «Благовест», Капеллы мальчиков. Также запланировано выступление Национального академического хора Республики Беларусь имени Титовича.

Вячеслав Бобков, директор республиканского фестиваля современной христианской культуры:
– Как когда-то сказал Серафим Саровский, обращаясь к своим ближним: «Как ты, радость моя?» Так и нам хотелся в этот день протянуть всем наши руки и сказать, что все мы дети одного великого Бога и цель каждого из нас нести друг другу любовь и сострадание, и милосердие. Это главное – любовь к ближнему.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
12 апреля 2010 20:51

В польской столице идут приготовления к прощанию с погибшим главой государства

12 апреля 2010 20:50

Причиной катастрофы польского Ту-154 мог стать языковой барьер

12 апреля 2010 20:49

Витебский аэропорт принимает родственников погибших в авиакатастрофе под Смоленском