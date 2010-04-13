Концерт «Светлое воскресение» прошел в Музыкальном театре

Мероприятие организовано по благословению митрополита минского и Слуцкого Филарета, патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В программе концерта – традиционный православный колокольный звон, выступление Государственного камерного оркестра, мужского вокального ансамбля «Благовест», Капеллы мальчиков. Также запланировано выступление Национального академического хора Республики Беларусь имени Титовича.

Вячеслав Бобков, директор республиканского фестиваля современной христианской культуры:

– Как когда-то сказал Серафим Саровский, обращаясь к своим ближним: «Как ты, радость моя?» Так и нам хотелся в этот день протянуть всем наши руки и сказать, что все мы дети одного великого Бога и цель каждого из нас нести друг другу любовь и сострадание, и милосердие. Это главное – любовь к ближнему.