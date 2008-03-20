Концерн Беллегпром представил новинки школьной формы

Черный фартук и синий пиджак - прошлый век. Специалисты Минобразования и легкой промышленности решили отказаться от стандартной школьной формы.

Четыре часа жарких споров без перерыва на обед. Специалисты решают, какой быть школьной форме сезона нынешнего. Из 138 моделей надо отобрать 50 самых стильных, удобных и обязательно из натуральной ткани.

В том, что черный фартук и синий пиджак уже давно не актуальны, специалисты единодушны. В моде деловой стиль с изюминкой. Отныне строгие пиджаки могут сочетаться с юбкой-мини, а яркие мужские сорочки - писк сезона. Модельеры не забыли и про модные мелочи: пестрые платочки и кармашки для сотовых телефонов.

В следующий раз координационный совет соберется через месяц. Чтобы увидеть показ одобренной коллекции. Кстати, специалисты уверены: очередь за ней будет длинной, как ноги Наоми Кэмпбелл, а спрос стабильным, как на коллекции Армани.

