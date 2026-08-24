Концепт банкноты про Нарочанский край создал студент из БГЭУ

Студент Белорусского государственного экономического университета разработал концепт памятной банкноты, вдохновленный родным Мядельским районом. На создание эскиза у автора ушло 9 месяцев – он тщательно прорабатывал каждую деталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лицевой стороне банкноты – волны озера Нарочь и лебедь‑шипун, ставший символом края. Также здесь размещены монумент в честь героев Великой Отечественной войны и руины старинной винокурни – отсылка к богатому культурному наследию местности. Оборотная сторона посвящена духовному наследию региона: на ней изображены Будславский костел, чудотворная икона Матери Божьей Будславской, а также портрет народного поэта Максима Танка с цитатой из его произведений о Нарочанском крае.

Матвей Байко, житель Мядельского района:

Идея пришла в момент, когда Национальный банк выпустил первую в истории Беларуси памятную банкноту, которая посвящена 80‑летию освобождения, в том числе и Победы в Великой Отечественной войне. В основу идеи легли как историческая часть нашего края, так и его природное составляющее, так как мы знаем, что Мядельский район славится своей природой.

По замыслу автора, концепт можно использовать как основу для сувенирной продукции – от магнитов до панно. Свою работу студент уже представил землякам.