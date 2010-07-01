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Кому Президент Беларуси вручил 60 государственных наград?

01 июля 2010 14:43
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Специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» получил олимпийский чемпион Алексей Гришин. Среди награжденных — работники отечественной статистики и служащие налоговых органов. Ордена, медали и благодарности вручены строителям, дорожникам, военным и сотрудникам органов внутренних дел.

В канун дня независимости государственные награды  получили 60 человек. Не случайно большая часть из них - труженики села. Александр Лукашенко  подчеркнул, что страна вышла на новый уровень качества сельхозпродукции.

Александр Лукашенко:
Традиционно на нашей земле добросовестный труд почитался как самое большое достояние и сегодня этот труд - главный ресурс страны. Современная жизнь постоянно выдвигает все новые требования к производственной продукции, уровню образования, мастерству руководителей. Уверен, благодаря таким людям, как вы, мы всегда сможем успешно решать самые сложные задачи во всех сферах нашей жизни

Валерий Кожич, заместитель командира 7-ой роты полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингорисполкома, капитан милиции:
Работаем с людьми, общаемся, если и тяжело, то общение с людьми помогает скрасить будни.

Николай Староверов, главный конструктор «Медпроминвест»:
Всю жизнь изобретаю, много сделал для электронной промышленности, внедрено 10-ки изобретений на 15 предприятиях отрасли.

# общество # Лукашенко

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