Кому Президент Беларуси вручил 60 государственных наград?

В канун дня независимости государственные награды получили 60 человек. Не случайно большая часть из них - труженики села. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна вышла на новый уровень качества сельхозпродукции.
Александр Лукашенко:
Традиционно на нашей земле добросовестный труд почитался как самое большое достояние и сегодня этот труд - главный ресурс страны. Современная жизнь постоянно выдвигает все новые требования к производственной продукции, уровню образования, мастерству руководителей. Уверен, благодаря таким людям, как вы, мы всегда сможем успешно решать самые сложные задачи во всех сферах нашей жизни
Валерий Кожич, заместитель командира 7-ой роты полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мингорисполкома, капитан милиции:
Работаем с людьми, общаемся, если и тяжело, то общение с людьми помогает скрасить будни.
Николай Староверов, главный конструктор «Медпроминвест»:
Всю жизнь изобретаю, много сделал для электронной промышленности, внедрено 10-ки изобретений на 15 предприятиях отрасли.