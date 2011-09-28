Кому положена отсрочка от призыва и служба в резерве

по состоянию здоровья (на срок до одного года);
для продолжения образования:
обучающимся на очной форме, в том числе за границей (на период обучения), поступающим (один раз, в год окончания учебного заведения*);
по семейному положению**;
для получения военно-технических специальностей;
в связи с осуществлением депутатских полномочий;
на основании указов Президента (например, заслуженным спортсменам).
Годные к службе граждане, не получившие отсрочку, могут быть призваны на службу в резерве в случае отсутствия потребности войск в военнослужащих-срочниках.
Резервистам для прохождения службы в форме учебных сборов ежегодно предоставляются кратковременные отпуска.
Срок службы в резерве:
без высшего образования - три учебных года,
с высшим образованием - два учебных года,
прошедших обучение на военных кафедрах в вузах - один учебный год.
* поступающим в аспирантуру или докторантуру впервые - в год поступления;
** имеющим нетрудоспособных родителей или других членов семьи, которым необходим постоянный уход (помощь, надзор).
Источник: Закон Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе".