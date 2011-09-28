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Кому положена отсрочка от призыва и служба в резерве

28 сентября 2011 10:30
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В Беларуси отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется:

по состоянию здоровья (на срок до одного года);

для продолжения образования:
обучающимся на очной форме, в том числе за границей (на период обучения), поступающим (один раз, в год окончания учебного заведения*);

по семейному положению**;

для получения военно-технических специальностей;

в связи с осуществлением депутатских полномочий;

на основании указов Президента (например, заслуженным спортсменам).

Годные к службе граждане, не получившие отсрочку, могут быть призваны на службу в резерве в случае отсутствия потребности войск в военнослужащих-срочниках.

Резервистам для прохождения службы в форме учебных сборов ежегодно предоставляются кратковременные отпуска.

Срок службы в резерве:

без высшего образования - три учебных года,

с высшим образованием - два учебных года,

прошедших обучение на военных кафедрах в вузах - один учебный год.

* поступающим в аспирантуру или докторантуру впервые - в год поступления;

** имеющим нетрудоспособных родителей или других членов семьи, которым необходим постоянный уход (помощь, надзор).

Источник: Закон Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе".

# общество

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