Кому положена отсрочка от призыва и служба в резерве

В Беларуси отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется:

по состоянию здоровья (на срок до одного года);



для продолжения образования:

обучающимся на очной форме, в том числе за границей (на период обучения), поступающим (один раз, в год окончания учебного заведения*);



по семейному положению**;



для получения военно-технических специальностей;



в связи с осуществлением депутатских полномочий;



на основании указов Президента (например, заслуженным спортсменам).



Годные к службе граждане, не получившие отсрочку, могут быть призваны на службу в резерве в случае отсутствия потребности войск в военнослужащих-срочниках.



Резервистам для прохождения службы в форме учебных сборов ежегодно предоставляются кратковременные отпуска.



Срок службы в резерве:



без высшего образования - три учебных года,



с высшим образованием - два учебных года,



прошедших обучение на военных кафедрах в вузах - один учебный год.



* поступающим в аспирантуру или докторантуру впервые - в год поступления;



** имеющим нетрудоспособных родителей или других членов семьи, которым необходим постоянный уход (помощь, надзор).



Источник: Закон Республики Беларусь "О воинской обязанности и воинской службе".