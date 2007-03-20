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Кому покорится "Телевершина"?

20 марта 2007 15:08
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Торжественная церемония награждения победителей Третьего Национального телевизионного конкурса "Телевершина" состоится 21 марта в большом зале Дворца Республики. На участие подано 248 заявок. И особенностью этого года стало широкое представление региональных телекомпаний. Специально для них утверждены отдельные номинации. Напомним, право показа телеверсии награждения принадлежит в этом году телекомпании СТВ. Трансляция состоится в пятницу. А уже завтра о лучших в мире белорусского телевидения зрители канала смогут узнать первыми в режиме on-line из выпусков новостей.
# общество

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