Кому покорится кибер-пространство?

В Минске официально объявили о начале отборочного тура Всемирных компьютерных игр.

Ежегодный чемпионат на этот раз пройдет в американском Сиетле. За победу и призовой фонд в 2,5 млн. долларов будет бороться и Беларусь. Страну представят девять лучших геймеров. Их имена станут известны лишь в августе.

Пока же, почти тысяче белорусских кибер-спортсменов, желающих поехать в Соединенные Штаты, предстоит отборочный тур.

К слову, в этом году организаторы предварительных соревнований, решили максимально приблизить их к мировому уровню. Это коснется правил отбора участников и формата проведения киберигр.