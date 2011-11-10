Кому и на что положена 10- и 5-процентная скидка в крупных минских универмагах?

Новости Беларуси, Минск. Своеобразная система скидок начала действовать в крупных минских универмагах. Она охватит наиболее незащищенные категории населения. Всего на льготу смогут рассчитывать более 14 тысяч минчан. Все они получат дисконтную карту, вместе с ней – 10-процентную скидку на отечественные непродовольственные товары, а с 15 ноября еще и на продукты.

Купить по меньшей цене с 10 ноября дня в Минске можно одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду, предметы гигиены. Всего – 22 вида промтоваров. 10-процентной скидкой на них могут воспользоваться одинокие пенсионеры, доход которых не превышает суммы прожиточного минимума, инвалиды первой и второй групп с таким же доходом, многодетные семьи, сироты вне зависимости от дохода.

Они могут отовариться по выгодной цене пока еще только в четырех крупных универмагах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, некоторые товары уже пользуются популярностью.

Лариса Ходарева, администратор универмага:

Более востребованы трикотажные изделия, бельевая группа, мужская, женская и детская. И уже приобретены покупки. Покупатели, которые уже посетили универмаг, очень благодарны и понимают, что это действительно поддержка.

Кстати, о том, включен ли человек в льготный список, ему будут сообщать лично. Из администрации того района, где он проживает. Инвалидам, которые не могут сами придти в магазин, «шопинг» будут делать социальные работники.

Для покупок со скидкой малообеспеченным минчанам и многодетным родителям будут выдавать дисконтные карты. В магазине нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и саму карточку.

Наталья Проскурова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На сегодняшний день по городу таких людей 14 тысяч 90 человек. Но цифра не окончательная. Мы договорились с главным управлением потребительского рынка, что будем ежеквартально корректировать эту цифру.

С 15 ноября скидки, 5-процентные, будут действовать уже на продовольственные товары. В первую очередь это продукты первой необходимости: хлеб, молоко, крупы, колбасные изделия. Всего – 15 наименований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Планируем, что с 15 ноября завершатся все необходимые организационно-технические мероприятия, чтобы обеспечить работу этой программы в продовольственных магазинах.

Уже сегодня заказано необходимое количество дисконтных карт, сегодня вносятся изменения в программное обеспечение торговых предприятий для того, чтобы можно было технически этот процесс организовать.

Планируется, что уже за первые месяцы действия акции минчане смогут сэкономить порядка 6 млрд рублей.