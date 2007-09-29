Кому для готовки, кому для заготовки

Запастись на зиму овощами минчане могли почти во всех районах столицы. Цены же были ниже, чем на обычных рынках. Но кто не успел, тот не опоздал: аналогичные ярмарки будут проходить каждую субботу октября.
Несмотря на то, что официально ярмарка на проспекте Победителей открывалась в 10 утра, самые нетерпеливые покупатели пришли сюда к 7 часам. Тогда только начинали располагаться первые продавцы. Но спешить не было необходимости: овощей и фруктов хватило всем.
Дары природы сюда привезли около сотни машин. Безусловный лидер продаж - конечно, картофель. Его сюда завезли около 120 тонн. А еще десятки тонн свеклы, моркови, яблок и капусты. Ассортимент - обширный, да и цены порадовали. Килограмм картошки стоил до 600 рублей, от 420 - капусты. Потому многие минчане закупали овощи на всю зиму. Многие из них приходят на ярмарки каждый год, а иные только открыли для себя "дни больших закупок".
Ярмарка у Дворца Спорта сегодня стала главной. Всего таких торговых площадок было 9 - в разных районах столицы. Дары природы здесь представили практически все регионы страны. Продавец рыбы из Солигорска Светлана Ермалицкая сегодня встала в 4 утра. Работа на проспекте Победителей идет бойко, говорит она. В такие ярмарочные дни вполне можно продать до восьмисот килограммов рыбы.
Ни один праздник осенней торговли не обходится без бескорыстной акции. Ветеранам Великой Отечественной бесплатно доставляют покупки домой. В Советском районе этим занимались учащиеся колледжа декоративно-прикладного искусства. Ну а кто не успел запастись дарами осени, тот не опоздал: такие ярмарки будут проходить в столице каждую субботу октября.