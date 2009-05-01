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Кому больше, чем пятьдесят – тому меньше. На 50. (ФОТО)

01 мая 2009 17:58
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Май открывает сезон дачных скидок

Всё снится ей поле с гречихою. Хоть от фазенды столичные аппартаменты Нины Ивановны почти не отличишь, по даче пенсионерка всё равно скучает. К открытию своего «плодородного» сезона    готовилась заранее. Перед отъездом - сумки – битком.

КОМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЯТЬДЕСЯТ – ТОМУ МЕНЬШЕ. НА 50

Рассада, семена и, конечно же, угощение для  «хозяина» -  любимого кота Партизана. От городского хозяйства – к пригородному. Перед дорогой по  привычке: покормить любимцев,

КОМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЯТЬДЕСЯТ – ТОМУ МЕНЬШЕ. НА 50

проверить деньги на билет. Шаблонный тариф:  наготове три с лишним тысячи.

КОМУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЯТЬДЕСЯТ – ТОМУ МЕНЬШЕ. НА 50

А  то, что с сегодняшего  дня  на билет до родного «Озера» денег  понадобится в два раза меньше, для дачницы со стажем станет приятным сюрпризом. Теперь со скидкой в 50 процентов пенсионеры будут ездить до октября.      

начальник автостанции «Юго-Запад» Юрий Корнейчук
 

- Внесли в компьютеры льготные билеты на одноразовые поездки, а также на многоразовые билеты дальнего пользования. Очень уместно, потому что с наступлением весенне-летнего периода пассажиропоток увеличился, - рассказал  начальник  автостанции  «Юго-Запад» Юрий Корнейчук.

# общество

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