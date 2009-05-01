Кому больше, чем пятьдесят – тому меньше. На 50. (ФОТО)

Май открывает сезон дачных скидок

Всё снится ей поле с гречихою. Хоть от фазенды столичные аппартаменты Нины Ивановны почти не отличишь, по даче пенсионерка всё равно скучает. К открытию своего «плодородного» сезона готовилась заранее. Перед отъездом - сумки – битком.

Рассада, семена и, конечно же, угощение для «хозяина» - любимого кота Партизана. От городского хозяйства – к пригородному. Перед дорогой по привычке: покормить любимцев,

проверить деньги на билет. Шаблонный тариф: наготове три с лишним тысячи.

А то, что с сегодняшего дня на билет до родного «Озера» денег понадобится в два раза меньше, для дачницы со стажем станет приятным сюрпризом. Теперь со скидкой в 50 процентов пенсионеры будут ездить до октября.





- Внесли в компьютеры льготные билеты на одноразовые поездки, а также на многоразовые билеты дальнего пользования. Очень уместно, потому что с наступлением весенне-летнего периода пассажиропоток увеличился, - рассказал начальник автостанции «Юго-Запад» Юрий Корнейчук.