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Комсомолу — 90

24 октября 2008 07:38
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К своему юбилею готовится одна из самых массовых молодежных организаций страны. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. А на Минщине торжественные вечера и концерты сегодня в Слуцком, Несвижском, Крупском и Мядельском районах. Завтра в Дзержинском — областной форум поколений, который соберёт ветеранов комсомольского движения области. Завершатся празднования юбилейной даты в Минске съездом Белорусского республиканского союза молодежи. В столичном регионе в молодёжных организациях — свыше 56 тысяч человек.
# общество

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