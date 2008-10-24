Комсомолу — 90

К своему юбилею готовится одна из самых массовых молодежных организаций страны. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. А на Минщине торжественные вечера и концерты сегодня в Слуцком, Несвижском, Крупском и Мядельском районах. Завтра в Дзержинском — областной форум поколений, который соберёт ветеранов комсомольского движения области. Завершатся празднования юбилейной даты в Минске съездом Белорусского республиканского союза молодежи. В столичном регионе в молодёжных организациях — свыше 56 тысяч человек.