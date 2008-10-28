Комсомолу 29 октября исполнится 90 лет

Сегодня в Минске делегаты сорокового Съезда БРСМ возложили венки и цветы к монументу Победы.На митинг в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной, приехали активисты молодежного движения со всей республики. В мероприятии участвовали и делегации из 12 стран.



Юбилейные торжества пройдут по всей стране. В организацию и проведение творческих акций и проектов активно включились столичная молодежь. Последние две недели перед знаменательной датой во всех районных ячейках проходят конкурсы, выставки, трудовые акции, а также тематические встречи с ветеранами комсомольского движения и молодежными активистами. Отметим, общая численность молодёжной организации Минска сейчас более 110 тысяч человек.