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Комсомолу 29 октября исполнится 90 лет

28 октября 2008 17:46
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Сегодня в Минске делегаты сорокового Съезда БРСМ возложили венки и цветы к монументу Победы.На митинг в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной, приехали  активисты молодежного движения со всей республики. В мероприятии участвовали и делегации из 12 стран.

Юбилейные торжества пройдут по всей стране. В организацию и проведение творческих акций и проектов активно включились столичная молодежь. Последние две недели перед знаменательной датой во всех районных ячейках проходят конкурсы, выставки, трудовые акции, а также тематические встречи с ветеранами комсомольского движения и молодежными активистами. Отметим, общая численность молодёжной организации Минска сейчас более 110 тысяч человек.
# общество

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