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Комсомольским озером займется молодежь

03 апреля 2007 10:49
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Мингорисполком объявил на ближайшие два года реконструкцию Комсомольского озера молодежной стройкой. Уже на нынешней неделе столичные активисты приступят к работам. Юноши и девушки будут убирать территорию от мусора, устраивать дорожки, высаживать деревья и кустарники. Активные же работы здесь начнутся летом, когда сформируют студенческие стройотряды. В будущем году комсомольское движение республики отметит 90-летний юбилей. И в честь этой даты на Комсомольском озере установят памятный знак и заложат аллею.
# общество

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