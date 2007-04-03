Комсомольским озером займется молодежь

Мингорисполком объявил на ближайшие два года реконструкцию Комсомольского озера молодежной стройкой. Уже на нынешней неделе столичные активисты приступят к работам. Юноши и девушки будут убирать территорию от мусора, устраивать дорожки, высаживать деревья и кустарники. Активные же работы здесь начнутся летом, когда сформируют студенческие стройотряды. В будущем году комсомольское движение республики отметит 90-летний юбилей. И в честь этой даты на Комсомольском озере установят памятный знак и заложат аллею.