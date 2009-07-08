Компьютерную игру «Операция «Багратион» планируется использовать на уроках истории в школах Беларуси

Она была признана лучшей стратегической игрой 2008 года на Международной конференции разработчиков компьютерных игр в Москве в мае 2009 года.

Как отметил один из создателей игры Владимир Кислый, до сих пор не существовало подобной компьютерной стратегии, участие в которой принимает до 2 тыс. единиц виртуальной техники.

Он сообщил, что для ее создания пришлось детально изучать местность, где происходили сражения, прибегнув к помощи Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, который консультировал в исторических и тактических боевых вопросах.

В результате проект был одобрен Администрацией президента и Советом ветеранов, а Министерство образования провело чемпионат по компьютерной игре среди учащихся Беларуси.

Чемпионат проходил в два этапа, а завершился 28 июня в музее истории Великой Отечественной войны. Его победителем стал гродненский школьник Роман Лебединский, который считает, что с помощью компьютерной стратегии «Операция «Багратион» можно изучать историю Великой Отечественной.

Заместитель директора музея Вячеслав Казаченок не исключает возможности появления игры в информационно-компьютерных классах средних школ: «Мы с самого начала возникновения игры думали вводить ее в качестве факультатива по урокам истории для тех, кому эта тема интересна. Планируется одно-три занятия, посвященных этой игре, — сказал он. — Вдобавок мы рекомендуем эту игру как ознакомительный вариант в технике танковождения. Ценность игры в том, что она помогает выработать тактико-стратегическое мыслительное пространство, например, сообразить, что нельзя на танки бросать пехоту без поддержки артиллерии, нельзя штурмовать определенные позиции врага без авианалета», сообщает БелаПАН.