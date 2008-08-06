Композитору, народному артисту СССР и Беларуси, почётному гражданину Минска Игорю Лученку – 70 лет

Удивительно мелодично звучит его "Родны кут". "Если бы камни могли говорить", они бы рассказали, как "Журавли на Полесье летят", где живет кудесница леса "Алеся", как могут закружить "Майский вальс" и "Полька белорусская".

В жизни Игоря Лученка было много музыкальных дорог. Он закончил сразу три консерватории - минскую, ленинградскую, московскую и выдержал экзамен у самого Шостаковича. Первый большой успех принесла песня-баллада "Память сердца". В 1966 году она была удостоена первой премии на всесоюзном конкурсе песни. Сейчас в званиях Лученка легко запутаться – лауреат премии Ленинского комсомола, государственной премии Беларуси, почетный гражданин Минска. Его белорусская звезда первой засияла на звездной аллее в Москве.

Его года – богатство многих. Ведь каждый новый день приносит новые хиты. В свои 70 Игорь Лученок энергичен, моложав, как настоящий гений, скромен и полон творческих замыслов. По привычке, в дни юбилеев народный композитор уезжает загород, подальше от суеты. Творить музыку, которую поет весь мир.

С юбилеем народного артиста СССР Игоря Лученка поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

