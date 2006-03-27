Комплексное благоустройство столицы

В текущем году в Минске планируется комплексное благоустройство более 300 дворовых территорий. До 1 мая нынешнего года все работы необходимо завершить. К этому времени город должен быть приведен в идеальное состояние. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов на оперативном совещании в мэрии. С 1 по 30 апреля в городе пройдет месячник по благоустройству территории. За это время предстоит произвести уборку и озеленение дворов, площадей, улиц, скверов, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. При этом будет отремонтировано асфальтовое покрытие, на тротуарах уложена плитка. На детских площадках появится новое игровое оборудование, будут установлены урны, скамейки, беседки, скульптуры. Для цветочного оформления столицы будут привлечены предприятия и учреждения. По словам мэра, для этого необходимо будет задействовать весь потенциал города - предприятия и организации, всю технику. "Никто не должен остаться в стороне. Для наведения порядка следует максимально привлекать население Минска", - подчеркнул Михаил Павлов. Кроме деревьев и кустарников, будет посажено 7 миллионов 35 тысяч цветов. Из них около 650 тысяч украсят столичные дворы. Предпочтение работники Минскзеленстроя по-прежнему отдают красивым, разных цветов, оттенков и видов петуньям. Кроме того, стало известно, что руководство столицы намерено подать иск в суд на организаторов несанкционированных митингов в Минске. Михаил Павлов поручил подсчитать все издержки и потери коммунального хозяйства за минувшую неделю. По предварительным оценкам, только в системе Горремавтодора затраты на дополнительные выезды, уборку мусора на Октябрьской площади составили около семи миллионов рублей. Все затраты должны быть компенсированы за счет организаторов несанкционированных митингов, заявили в минском Горисполкоме