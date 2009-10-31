Комплексное благоустройство Минска будет продолжено и в следующем году

Об этом заявило руководство Мингорисполкома в ходе традиционного осеннего объезда.

Я весь город нарисовать могу — главный художник столицы Александр Андрончик «на карандаш» возьмет уголок Минска. Рисует и по долгу службы, и по душевному призванию.

Александр Андрончик, начальник управления благоустройства и городского дизайна Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Современный Минск — это город, который с каждым годом становится всё более комфортным для проживания людей. И не только с точки зрения самого по себе благоустройства, но и с точки зрения эстетизации.

Не только эстетическое удовольствие от домов, дворов и улиц хотели бы получить столичные чиновники. Они с прагматичной дотошностью проверяют, как Минск преобразился, за какие деньги и за какой срок.

Уже ставшие традиционными за много лет такие объезды по-прежнему держат в тонусе. В первую очередь, районных чиновников. А вот жителям от таких проверок только плюс. Например, в одном из дворов ещё долго не было бы нормальной парковки и благоустроенной детской площадки, если бы не сегодняшний объезд.

Осенний объезд города – мероприятие традиционное. Потому к нему готовятся основательно. В Минске 9 районов, и глава каждого из них во время таких объездов старается показать лучшее, а порой и скрыть худшее.

Пять часов в пути, в постоянном внимании и напряжении — дело весьма утомительное. И вот уже лидер профсоюзов Минска мечтает попасть в осенний благоустроенный парк, а главный дорожник столицы – выбраться на такую дорогу, где асфальт был бы идеальным.

Благоустройство, реконструкция, модернизация – дело не из дешевых. Даже в условиях экономии бюджетных средств дворы, дома и дороги надо не только содержать в порядке, но ещё и ремонтировать.

К примеру, благоустройство жилого квартала на улицах Козлова – Румянцева – Захарова обошлось почти в 3 миллиарда рублей. На одной из спортивных площадок – новое современное покрытие: удобно, но дорого. Чиновники, поразмыслив, решили: импортный, за 25 долларов за метр, материал заменить на отечественный аналог и выпускать в Минске на заводе «Термопласт». Повезло жителям домов на Гинтовта – у них появилась детская площадка и мини-игровой комплекс. Отчет чиновников прервала жительница дома напротив: ремонт сделали, а фонари не поставили, вечером в магазин все идут в кромешной темноте.

Комплексное благоустройство Минска будет продолжено и в следующем году, решило руководство Мингорисполкома, завершая осенний объезд. И убедились – за небольшие деньги можно сделать немало и со вкусом.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы осматриваем только малую часть тех объектов, которые сделаны в течение года на территории города Минска. И в ходе осмотра, отчётов и обсуждений мы даем поручения и на последующий период.