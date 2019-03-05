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Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

05 марта 2019 08:16
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Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена-1

Всего в ходе проверки призывалось более 1300 военнослужащих запаса. В Генштабе отмечают, что еще рано говорить об итогах проверки. Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения всех мероприятий.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена-4

Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены и причины их появления.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена-7

Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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