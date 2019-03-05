Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в ходе проверки призывалось более 1300 военнослужащих запаса. В Генштабе отмечают, что еще рано говорить об итогах проверки. Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения всех мероприятий.

Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены и причины их появления.