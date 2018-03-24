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Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек

24 марта 2018 14:04
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Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек-1

Из запаса уже призвано без малого две тысячи человек. Особенностью нынешней кампании стало привлечение к сборам женщин. В основном это медики.

Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек-3

Так, на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов военную присягу приняли около 40 девушек.

Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек-5

Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек-7

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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