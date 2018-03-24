Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси: из запаса призвано около двух тысяч человек

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из запаса уже призвано без малого две тысячи человек. Особенностью нынешней кампании стало привлечение к сборам женщин. В основном это медики.
Так, на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов военную присягу приняли около 40 девушек.