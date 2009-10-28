Комнату в московской коммуналке оценили в 11 миллионов рублей

Самая дорогая комната в коммунальной квартире в Москве стоит 11 миллионов рублей. За эту цену в столице Российской Федерации можно купить три однокомнатные квартиры.

Риелторы отмечают, что в продаваемой комнате нет ничего особенного. Столь высокая стоимость жилья обусловлена ее местоположением - в центре города, в районе станции метро «Кузнецкий мост». По мнению экспертов, покупка комнаты в коммуналке за такие деньги может быть интересна состоятельным людям из регионов или стран СНГ, которые обязательно хотят приобрести жилье именно в центре столицы.

По данным «Инком-Недвижимость», сейчас в Москве самая дешевая однокомнатная квартира площадью 18 квадратных метров стоит три миллиона рублей.

Как сообщает Lenta.ru, в настоящее время в центре столицы на продажу выставлены около 50 комнат в коммуналках стоимостью от 2,5 миллиона до 6 миллионов рублей. Минимальная стоимость комнаты в коммуналке в городе составляет 800 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что покупка жилья в коммунальных квартирах популярна среди приезжих и молодых москвичей, которые не имеют средств на приобретение полноценной квартиры.