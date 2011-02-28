Комната пункта временного размещения беженцев в Национальном аэропорту «Минск» может вместить до 16 постояльцев

Подобные центры работают в крупнейших европейских аэропортах. По данным прошлого года статус беженца в Беларуси имели свыше 800 человек. По оценке представителей ООН, работа по размещению мигрантов и беженцев – наиболее успешный проект сотрудничества Беларуси с этой международной организацией.

Для международного сотрудничества Беларусь необходима соседям и не только с точки зрения своей стратегической географии. Наши пограничники реализовали очередной международный проект в области миграции. На этот раз – в Национальном аэропорту «Минск».

Здесь открылся обновленный пункт временного размещения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тех, кто оказался в Беларуси нелегально, или имеет проблемы с документами. По закону, срок «до выяснения» – трое суток. И человек, а обычно это иностранец, должен ждать с комфортом.

Теперь спецпомещение скорее напоминает квартиру, и может вместить до 16 постояльцев.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Данные помещения при посредничестве управления верховного комиссариата при Республике Беларусь были созданы в 2003 году. Они обновлены и модернизированы, мы их привели к международным стандартам и с учетом нашего сотрудничества, и обмена опытом по тем центрам, которые созданы в аэропортах Европейского Союза.

Всего за время существования пункта в нем побывали более 20 беженцев и свыше 200 нелегальных мигрантов. В основном, это граждане Сомали, Грузии, Ирана, Конго и Судана.

Обновление помещения – лишь часть совместного проекта с управлением ООН. В целом, его задача глобальная: повысить эффективность работы с мигрантами. Поэтому международный проект оценили почти в миллион евро.

Работа налажена давно: наши пограничники уже 16 лет на уровне ООН участвуют в проблеме беженцев.

Шоле Сафави, глава представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь:

За это время очень большой прогресс был достигнут. В 2009 году вступил в силу новый закон о беженцах, который весьма прогрессивен и учитывает все необходимые факторы. А основной вехой нашего сотрудничества стал визит в прошлом году верховного комиссара ООН по делам беженцев, который также позитивно оценил ситуацию в этом направлении.

В ближайшие месяцы поток нелегалов может снова вырасти. В связи с событиями в странах Азии и Африки было принято решение усилить охрану госграницы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь белорусские рубежи на стыке двух союзов, Таможенного и Европейского, – единственное место на огромной территории, где есть контроль за незаконным пересечением границы.