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Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ

20 декабря 2017 15:48
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Новости Беларуси. В Могилеве не досчитались полмиллиона рублей из-за коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-1

Три года собственники офисов и магазинов на первых этажах жилых домов не участвовали в финансировании капремонта. Им просто не выставляли счета. Такая информация всплыла после проверки комитета госконтроля.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-3

Хотя по законодательству хозяева этих помещений обязаны возмещать коммунальные расходы.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-5

В Могилеве тысячи домов нуждаются в капремонте. Но денег хватает лишь на три десятка зданий в год.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Этот дом ровесник первого полета человека в космос. За 56 лет он не видел капитального ремонта. Максимум – косметические. Здесь уже давно пора менять кровлю, балконы, утеплять фасад.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-8

В квартире у Виктора Филиппова постоянно работает обогреватель. Без него холодно, батареи бессильны против сквозняков отовсюду. Да и вообще жить на последнем этаже здесь не очень приятно.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-10

Виктор Филиппов, житель Могилёва:
Ну вот смотрите, был сделан ремонт, сделан потолок из гипсокартона. Потекла кровля. Вот смотрите, следы. 

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-12

Коммуналку, говорит Виктор, всегда оплачивает вовремя. В том числе и графу капремонт – более пяти рублей в месяц. Но когда его дом наконец поставят в график работ не знает. Из-за нехватки средств город не в состоянии решить вопрос в один миг.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-14

Специальный счет отчислений на капремонт пополняют не все, кто должен. Например, собственники помещений на первых этажах жилых домов. Они вообще годами не получали таких извещений.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-16

Только за три года бюджет не досчитался полумиллиона рублей. За эти деньги можно было отремонтировать несколько многоквартирных зданий.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-18

Вера Давыдова, главный специалист Комитета государственного контроля Могилёвской области:
Основная причина является ручное управление, также ненадлежащий контроль местных органов власти за учётом таких помещений. Инвентаризация вообще должным образом не проводилась. 

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-20

Сбой системы произошел на этапе вывода жилых помещений в нежилые. Новые собственники сами заключали договоры на  электричество, газ, вывоз мусора.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-22

А вот остальные платежи по содержанию недвижимости должны были проходить через ЖРЭУ. Но многие не дошли до коммунальщиков и о них забыли. Теперь придется делать работу над ошибками.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-24

Ольга Глинкова, заместитель начальника отдела ЖРЭУ Октябрьского района Могилёва:
Мастера должны контролировать все помещения, которые вдруг выводятся и собственники до нас не доходят. Мы будем сами их вызванивать, писать письма и приглашать для заключения договоров.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-26

Виновных в упущении искать не стали. Решили просто взыскать недополученную сумму с арендаторов и владельцев нежилых помещений.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-28

Тем, у кого накапали тысячи рублей долга, дали возможность рассрочки.

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-30

Вера Белокурская, юрист частного предприятия:
Мы готовы оплачивать и заключить договор либо по факту выполнения определённого вида работ. 

Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ-32

У этой проблемы нет простого решения. И масштаб ее неизвестен. Сейчас в Комитете госконтроля намерены проверить и другие города.

# Коммунальное хозяйство # общество # Виктор Филиппов # Вера Давыдова # Ольга Глинкова # Вера Белокурская # Фотофакт

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