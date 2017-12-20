Коммунальщики в Могилеве не досчитались полмиллиона рублей: репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве не досчитались полмиллиона рублей из-за коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три года собственники офисов и магазинов на первых этажах жилых домов не участвовали в финансировании капремонта. Им просто не выставляли счета. Такая информация всплыла после проверки комитета госконтроля.

Хотя по законодательству хозяева этих помещений обязаны возмещать коммунальные расходы.

В Могилеве тысячи домов нуждаются в капремонте. Но денег хватает лишь на три десятка зданий в год.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот дом ровесник первого полета человека в космос. За 56 лет он не видел капитального ремонта. Максимум – косметические. Здесь уже давно пора менять кровлю, балконы, утеплять фасад.

В квартире у Виктора Филиппова постоянно работает обогреватель. Без него холодно, батареи бессильны против сквозняков отовсюду. Да и вообще жить на последнем этаже здесь не очень приятно.

Виктор Филиппов, житель Могилёва:

Ну вот смотрите, был сделан ремонт, сделан потолок из гипсокартона. Потекла кровля. Вот смотрите, следы.

Коммуналку, говорит Виктор, всегда оплачивает вовремя. В том числе и графу капремонт – более пяти рублей в месяц. Но когда его дом наконец поставят в график работ не знает. Из-за нехватки средств город не в состоянии решить вопрос в один миг.

Специальный счет отчислений на капремонт пополняют не все, кто должен. Например, собственники помещений на первых этажах жилых домов. Они вообще годами не получали таких извещений.

Только за три года бюджет не досчитался полумиллиона рублей. За эти деньги можно было отремонтировать несколько многоквартирных зданий.

Вера Давыдова, главный специалист Комитета государственного контроля Могилёвской области:

Основная причина является ручное управление, также ненадлежащий контроль местных органов власти за учётом таких помещений. Инвентаризация вообще должным образом не проводилась.

Сбой системы произошел на этапе вывода жилых помещений в нежилые. Новые собственники сами заключали договоры на электричество, газ, вывоз мусора.

А вот остальные платежи по содержанию недвижимости должны были проходить через ЖРЭУ. Но многие не дошли до коммунальщиков и о них забыли. Теперь придется делать работу над ошибками.

Ольга Глинкова, заместитель начальника отдела ЖРЭУ Октябрьского района Могилёва:

Мастера должны контролировать все помещения, которые вдруг выводятся и собственники до нас не доходят. Мы будем сами их вызванивать, писать письма и приглашать для заключения договоров.

Виновных в упущении искать не стали. Решили просто взыскать недополученную сумму с арендаторов и владельцев нежилых помещений.

Тем, у кого накапали тысячи рублей долга, дали возможность рассрочки.

Вера Белокурская, юрист частного предприятия:

Мы готовы оплачивать и заключить договор либо по факту выполнения определённого вида работ.