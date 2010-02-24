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Коммунальщики продолжают освобождать крыши от снежного и ледового плена

24 февраля 2010 15:03
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В Минске расчищено около 94% кровель.

При этом речь идет о жилых домах, которые обслуживаются жилищными объединениями. Собственники зданий должны самостоятельно убирать снег и наледь.

Специалисты говорят, что такого количества снега не было в Минске около 20 лет. На работы привлечены более 30 автовышек и 13 звеньев альпинистов. Помощь коммунальщикам оказывают МЧС и строительные организации. Опасные места ограждают сигнальными лентами. И в первую очередь от снега и наледи освобождают скатные крыши.

Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не подходить близко к жилым домам.

# общество # Погода

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