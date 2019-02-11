Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов

Новости Беларуси. 10 февраля спасатели обнаружили в столице 35 незапертых входов в подвалы и чердаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 февраля спасатели обнаружили в столице 35 незапертых входов в подвалы и чердаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работники жилищных служб еженедельно обследуют технические и подсобные помещения и проверяют замки и внутреннее состояние.
Минчане жалуются на комаров и блох в подвале дома, а санстанция ничего не находит
Подробнее о том, как проходит мониторинг, в видеоматериале Надежда Янюк.