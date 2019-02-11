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Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов

11 февраля 2019 18:50
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Новости Беларуси. 10 февраля спасатели обнаружили в столице 35 незапертых входов в подвалы и чердаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов-1

Работники жилищных служб еженедельно обследуют технические и подсобные помещения и проверяют замки и внутреннее состояние.

Минчане жалуются на комаров и блох в подвале дома, а санстанция ничего не находит

Подробнее о том, как проходит мониторинг, в видеоматериале Надежда Янюк. 

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов-4

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов-6

Коммунальщики Минска наводят порядок в подвалах и на чердаках жилых домов-8

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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