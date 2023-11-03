Коммунальные службы ликвидируют последствия прорыва стояка в доме на проспекте Независимости

Новости Беларуси. Коммунальные службы ликвидируют последствия прорыва стояка в доме по проспекту Независимости 143 корпус 1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работает комиссия по оценке ущерба. Затем будет обозначена сумма выплат каждому владельцу жилья. Сейчас проверяется вся система, чтобы не допустить повторного прорыва. Отмечается, ЧП случилось вечером 31 октября. Было затоплено несколько квартир. Чтобы не случилось короткого замыкания, частично отключали водоснабжение и электричество. Ситуация находится на контроле главы администрации Первомайского района.