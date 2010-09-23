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Коммунальная набережная Минска станет Троицкой

23 сентября 2010 10:18
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В Первомайском районе столицы появится улица Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. А в жилом комплексе «Радужный» отныне можно прогуляться по Соловьиному переулку.

Кроме того, название обретет и безымянный сквер в районе улиц Червякова и Старовиленского тракта. Теперь здесь находится Минское братское военное кладбище 1914-1918 годов. Наконец, Коммунальная набережная вернется к истории и станет Троицкой.

Виталина Рудикова, исполняющий обязанности начальника управления культуры Мингорисполкома:
– Что касается названий площадей, проспектов, улиц, конечно, мы стремимся к тому, чтобы было сохранено историческое название, чтобы все было увязано с историей города Минска и национальными традициями.

# общество

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