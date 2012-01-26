Комитет образования Мингорисполкома провел прямую линию по вопросам школьного питания

Телефонную приемную организовали, чтобы рассказать горожанам об изменениях в законодательстве, связанных с работой школьных столовых.



Сейчас в детских садах и школах изменены нормы расходов на питание учащихся. Это позволило увеличить порции и сделать более разнообразным меню, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Надежда Великая, начальник отдела идеологической и воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Если говорить о бесплатном питании, это составляет где-то 50%. 84 млрд рублей уходят на организацию питания учащихся. Город работает над этим, это средства, которые выделяются из бюджета города. Это очень весомое достижение.