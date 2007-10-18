Комитет госконтроля вышел с проверкой на дороги

Многочисленные недостатки и нарушения выявлены Госконтролем в ходе проверки объектов придорожного сервиса. В настоящее время их в республике насчитывается более 900 - это АЗС, магазины и объекты общепита. Причём, большая часть из них размещена вдоль автомагистралей неравномерно, хаотично и сосредоточена в основном вблизи городов. Материально-техническая база многих не соответствует санитарным нормам и правилам, а качество обслуживания зачастую достаточно низкое. Материалы данной проверки направлены в Совет министров для принятия мер по устранению выявленных нарушений.