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Комитет госконтроля вышел с проверкой на дороги

18 октября 2007 14:04
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Многочисленные недостатки и нарушения выявлены Госконтролем в ходе проверки объектов придорожного сервиса. В настоящее время их в республике насчитывается более 900 - это АЗС, магазины и объекты общепита. Причём, большая часть из них размещена вдоль автомагистралей неравномерно, хаотично и сосредоточена в основном вблизи городов. Материально-техническая база многих не соответствует санитарным нормам и правилам, а качество обслуживания зачастую достаточно низкое. Материалы данной проверки направлены в Совет министров для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
# общество # Комитет госконтроля

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