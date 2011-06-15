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Комитет госконтроля Республики Беларусь сократит количество проверок

15 июня 2011 10:39
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Комитет госконтроля разместил на своем сайте план деятельности на второе полугодие. До конца 2011 ведомство проверит более 23 тысяч субъектов хозяйствования. Это почти на четверть меньше, чем в первом полугодии. Определена и очередность проверок.

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
В эти планы могут быть внесены изменения, только касающиеся исключения проверок. В случае, если будет выявлено, что данная проверка не соответствует требованиям директивы.
Те субъекты, которые в данных планах отнесены к средней и низкой группе риска, могут быть проверены в следующий раз только спустя 3 года (если субъект был отнесен к средней группе риска) и 5 лет (если субъект был отнесен к низкой группе риска).

# общество # Комитет госконтроля

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