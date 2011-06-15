Комитет госконтроля Республики Беларусь сократит количество проверок

Комитет госконтроля разместил на своем сайте план деятельности на второе полугодие. До конца 2011 ведомство проверит более 23 тысяч субъектов хозяйствования. Это почти на четверть меньше, чем в первом полугодии. Определена и очередность проверок.

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В эти планы могут быть внесены изменения, только касающиеся исключения проверок. В случае, если будет выявлено, что данная проверка не соответствует требованиям директивы.

Те субъекты, которые в данных планах отнесены к средней и низкой группе риска, могут быть проверены в следующий раз только спустя 3 года (если субъект был отнесен к средней группе риска) и 5 лет (если субъект был отнесен к низкой группе риска).