Комитет госконтроля Республики Беларусь сократит количество проверок

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
В эти планы могут быть внесены изменения, только касающиеся исключения проверок. В случае, если будет выявлено, что данная проверка не соответствует требованиям директивы.
Те субъекты, которые в данных планах отнесены к средней и низкой группе риска, могут быть проверены в следующий раз только спустя 3 года (если субъект был отнесен к средней группе риска) и 5 лет (если субъект был отнесен к низкой группе риска).