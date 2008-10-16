Комитет госконтроля проверяет состояние дел с уборкой урожая

Напомним, накануне такое поручение дал Президент.

Сейчас предстоит тщательно проанализировать соответствие предоставляемых статистических данных реальной ситуации на местах. К виновным за провалы в работе, искажение отчетности будут приняты самые жесткие меры.

На поле, на котором фактически убран урожай, часть льна так и осталась лежать нетронутой. 20 гектаров на сегодняшний день и вовсе не убрали. По заверению директора предприятия, все дело в погоде и нехватке рабочих рук. Из 20 механизаторов к уборке могут приступить только четверо. Остальные просто не смогут управлять прессом.

Ускорение придали сотрудники Госконтроля. Здесь организовали дополнительный отряд механизаторов. Теперь недостатки уборки устраняют вручную учащиеся профлицея. Однако очевидно, собрать качественный урожай предприятию уже не под силам. План по волокну выполнить не удастся.

В регионе целый ворох проблем – отмечают сотрудники Госконтроля. О завершении сева озимых уже отчитались – но кое-где работы еще идут полным ходом. На полях оставили солому. А картофель убирают спустя рукава. Аграриям предписано провести работу над ошибками в кратчайшие сроки.

