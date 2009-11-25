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Комитет госконтроля проверил автомастерские

25 ноября 2009 09:37
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Комитет госконтроля Гомельской области с выборочными проверками посетил автомастерские Гомеля, Жлобина и Мозыря.

В проверенных автомастерских обнажились следующие проблемы: низкое качество работ, уход от налогов, устаревшая документация, оторванная от буквы закона.

В мастерской «СТО у Бубы» (Рогачев) при замене ремня газораспределительного механизма вместо 4 часов работы, определенных техправилами, в бумагах обозначили 14, завысив норматив в 3,5 раза. Разумеется, и сумма к оплате была предъявлена соответствующая, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

8 должностных лиц и 7 предприятий оштрафованы на 75 миллионов рублей.

# общество # Комитет госконтроля

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