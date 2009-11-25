Комитет госконтроля проверил аграрные колледжи Беларуси

В некоторых аграрных колледжах Беларуси нет элементарных условий для учебы.

Такие выводы сделали инспекторы Комитета госконтроля после проведённых проверок учебных заведений, подведомственных Минсельхозпроду.

Отмечено, что министерство не поддерживает в надлежащем состоянии материальную базу вузов, аграрных колледжей, ПТУ, недостаточно контролирует их работу. В результате выделенные на капитальный и текущий ремонты бюджетные деньги расходовались с нарушениями законодательства, в ряде случаев – неэффективно.

Раиса Саврицкая, заместитель председателя комитета государственного контроля Республики Беларусь:

- Как показала проверка, многие объекты Минсельхозпрода находятся в плачевном состоянии, отдельные - не ремонтировались с момента их введения в эксплуатацию.