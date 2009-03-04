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Комитет госконтроля Беларуси проанализирует обоснованность роста цен на жильё в стране

04 марта 2009 18:00
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Об этом заявил руководитель контрольного ведомства. Зенон Ломать сегодня общался по телефону с жителями столицы. За время работы «горячей линии» поступило более 1700 звонков. В топе наиболее обсуждаемых проблем: квартирный вопрос и, в частности, цена квадратного метра. Диалог проходил в режиме «громкой связи». Поэтому, многие конкретные вопросы минские чиновники тут же «взяли на карандаш». Такое общение уже стало традицией и, как заявил Зенон Ломать, в концу марта он намерен пообщаться он-лайн с жителями всех регионов страны.
# общество # Комитет госконтроля

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