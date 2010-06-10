Комитет госконтроля Беларуси: Организации ЖКХ необоснованно завышают себестоимость услуг

Проверки выявили немало нарушений. Более сотни должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Недостаточно бережно используются топливно-энергетические ресурсы. И еще один пробел – снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Этот показатель все же растет. И помимо повышения цен на энергоресурсы и стройматериалы, на рост себестоимости влияют и субъективные причины.

Александр Агеев, заместитель председателя Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

– Есть приписки, есть факты, когда жилищно-коммунальные службы закладывали услуги, которые не оказывались – а это сотни миллионов рублей. Есть вопросы по закупке через посредников оборудования для ремонта сетей и т.д., с чем комитет ведет самую настоящую борьбу!