Комиссией прорабатываются версии взрыва в Днепропетровске

Названа предварительная причина взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. Это неисправность газораспределительного пункта. При этом комиссией прорабатывается несколько версий. Среди них - заводской брак, человеческий фактор и вмешательство третьих лиц в систему газоснабжения. Сегодня же в Днепропетровске прощаются с жертвами трагедии. На данный момент известно уже о 14 погибших, среди них двое детей. Судьба еще 20 человек неизвестна. 225 пострадавших жильцов дома размещены в гостиницах города, им выданы временные документы и материальная помощь. Спасательные и поисковые работы продолжаются.