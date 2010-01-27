Комфортная погода наступит только ближе к выходным

Коммунальщикам температурный минимум проблем не добавил. А вот аграрии бьют тревогу. Низкие температуры опасны не только для озимых, но и для плодовых деревьев.

Температурный рекорд не только дня, но и всего января — 32,3 градуса ниже нуля. Впрочем, для Витебской области это не в диковинку. Она самая северная в стране. К холодам здесь привыкли. Марина Комарова свой старенький трамвайчик — еще советской сборки — ведет с любовью к делу уже восемнадцать лет. В сильные морозы одевается потеплее — и в путь по маршруту «Проспект Фрунзе — улица Горького».

Впрочем, тепло в домах самой морозной области страны поступает стабильно и в полном объеме. Неважно, сколько градусов ниже нуля за окном. В квартирах и офисах — всегда плюс. Сегодня в связи с холодами закрыта всего одна школа — под Полоцком. В самом Витебске в тепле работают даже детские сады.

Витебские энергетики следят за тем, чтобы тепло без перебоев согревало людей. Кстати, в связи с холодами «Белэнерго» увеличило отпуск тепла более чем на 40%. На белорусских ТЭЦ температура воды теперь почти 98 градусов. Впрочем, все станции к зиме и возможным ситуациям с морозами подготовлены с лета. Они способны перенести любые нагрузки, обеспечены мазутом и газом с запасом.

Владимир Тананко, заместитель главного инженера по теплотехнической части РУП «Витебскэнерго»:

Мы выдерживаем графики подачи теплоносителей в дома, промышленные объекты — наши люди не почувствуют какого-то неуюта.

Сильные морозы — это угроза для сельского хозяйства. Низкие температуры могут уничтожить посевы озимых. Агроном Виталий следит за полями с пшеницей и рапсом. 27 градусов этой ночи большой опасности не представляют. Посевы укрывает снежная шуба толщиной в 15-20 сантиметров. Так что почва на необходимой глубине не промерзает.

Меньше снега на западе Витебской области. Здесь его выпало не больше 10 сантиметров, а почва промерзает почти на метр. Неудивительно, что на нужной для посевов глубине земля холоднее в два раза. Могут замерзнуть рапс, клевер, пшеница и тритекале. Морозы под тридцать опасны и для цветочных почек плодовых культур.

По прогнозам синоптиков, уже завтра морозы ослабнут. Однако комфортная погода наступит только ближе к выходным.