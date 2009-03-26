Комендантского часа в Беларуси не будет

Хотя, к примеру, в Германии несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с полуночи до пяти утра.

Об этом заявили в Генпрокуратуре Беларуси, комментируя сообщения о введении административной ответственности родителей за пребывание их детей в ночное время в общественных местах.

- Тревожная статистика, прежде всего, по преступлениям несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, и то, что жертвами преступников становятся сами несовершеннолетние в общественных местах в ночное время, - рассказал телеканалу «Столичное телевидение» начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Валерий Иванов. - Вот это основные причины, которые подвигли, так сказать, наш отдел заниматься этим вопросом.

Беларусь изучает международный опыт в этой сфере. Так, в Германии несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с полуночи до пяти утра. У нас планируется дополнить статью «Закона о правах ребёнка». В соответствии с ней, не достигшие 14-ти лет могут находиться с десяти вечера до 6-ти утра в общественных местах только в сопровождении родителей и лиц их заменяющих. И эти меры, прежде всего, направлены на защиту детей.